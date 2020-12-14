28 медиков, 13 педагогов, 13 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Калининградской области за сутки было выявлено 203 новых случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
В структуре заболевания 135 случаев ОРВИ, 45 случаев пневмонии и 23 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 41 пенсионер;
- 9 сотрудников ПНИ Советска (выявлены активно);
- 28 медицинских работников, в том числе 6 выявлено по результатам скрининга без клинических проявлений;
- 6 работающих на промышленных предприятиях;
- 13 сотрудников образовательных учреждений;
- 5 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 4 работника торговли и общественного питания;
- 4 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;
- 4 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- сотрудник гостиницы;
- сотрудник банка;
- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- сотрудник предприятия телекоммуникационных услуг;
- 58 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 13 учащихся (школы 36, 57, 25, 29, 48, 38, Лицей 23, Ганзейская ладья Калининград, Храбровская школа, школа 1 Гурьевск, Озерская школа);
- 4 воспитанника д/с 125, 128, 123 Калининград, д/с 6 Гурьевск;
- 2 ребёнка двух лет;
- 7 неработающих
Всего в области по состоянию на понедельник, 14 декабря, зарегистрирован 14281 случай заболевания.