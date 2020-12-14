28 медиков, 13 педагогов, 13 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Калининградской области за сутки было выявлено 203 новых случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

В структуре заболевания 135 случаев ОРВИ, 45 случаев пневмонии и 23 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 41 пенсионер;

- 9 сотрудников ПНИ Советска (выявлены активно);

- 28 медицинских работников, в том числе 6 выявлено по результатам скрининга без клинических проявлений;

- 6 работающих на промышленных предприятиях;

- 13 сотрудников образовательных учреждений;

- 5 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 4 работника торговли и общественного питания;

- 4 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;

- 4 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- сотрудник гостиницы;

- сотрудник банка;

- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- сотрудник предприятия телекоммуникационных услуг;

- 58 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 13 учащихся (школы 36, 57, 25, 29, 48, 38, Лицей 23, Ганзейская ладья Калининград, Храбровская школа, школа 1 Гурьевск, Озерская школа);

- 4 воспитанника д/с 125, 128, 123 Калининград, д/с 6 Гурьевск;

- 2 ребёнка двух лет;

- 7 неработающих

Всего в области по состоянию на понедельник, 14 декабря, зарегистрирован 14281 случай заболевания.