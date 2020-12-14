Калининградец на охоте застрелил своего товарища

Минувшее воскресенье, 13 декабря стало воистину несчастливым днем для 37-летнего жителя Озерского района. А все потому, что мужчина решил отправиться на охоту с друзьями.

Дичь били в окрестностях поселка Жучково. И один из стрелков настолько увлекся, что, уловив движение в подлеске, выпалил, что называется, на шум. Заслышав звук упавшего тела, обрадованный охотник побежал к своей добыче… и с ужасом убедился, что смертельно ранил сверстника! Оказывается, тот ушел со своего номера, не предупредив других участников опасной забавы. Спустя немного времени раненый скончался.

- Черняховским межрайонным следственным отделом по данному факту организована доследственная проверка, - сообщили в региональном Управлении СКР. - Детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».