Алиханов поручил ускорить работы по строительству «Средневекового города-парка»

Проект «Средневековый город-парк» реализуется в Правдинске. На оперативном совещании в областном правительстве губернатор поручил организовать работы в две смены, нарастить темпы и в течение ближайших недель завершить объект.

Антон Алиханов подчеркнул значимость проектов для развития малого и среднего бизнеса, развития туристического потенциала, а также обеспечения вопросов безопасности – на объектах установлена новая система видеонаблюдения.

- Мы помогаем муниципальным образованиям комплексно благоустраивать территории, синхронизировать работы с программами дорожного ремонта и капитального ремонта домов, газификацией. Такие подходы должны тиражироваться по всем городским округам», – отметил губернатор.