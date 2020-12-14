Власти рассказали, в каком формате пройдут новогодние утренники в калининградских детсада

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В Калининградской области в детских садах разрешили проводить новогодние утренники, но при соблюдении ряда условий.

Как рассказала министр образования Светлана Трусенева, праздник для детей должен длиться 30-45 минут. В помещении необходимо организовать сквозное проветривание, влажную уборку, обработку поверхностей музыкального зала до начала утренника и после его окончания.

«Новогоднее представление может быть проведено в своей группе или в музыкальном (спортивном) зале, но только для одного коллектива дошкольников. Организаторами и ведущими праздника могут выступать только воспитатели этой группы. Присутствие других работников детского сада, а также родителей, аниматоров и фотографов запрещено. Участие приглашенных Деда Мороза и Снегурочки в празднике возможно, но исключительно на уличной территории дошкольной организации по группам и по графику», - сообщила глава регионального министерства образования.

Что касается детских подарков, их запрещено упаковывать на территории детсада. Выдавать их можно только в упаковках, которые должны быть перед утренником обработаны антисептическими средствами.

«Важно понимать, что в детских садах должны быть соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования при организации утренников, а это значит, что ни родителей, ни фотографов в помещениях быть не должно. Прошу сотрудников детсадов обеспечить фотографирование и видеосъемку праздника своими силами для того, чтобы все родители могли посмотреть на своих деток на утренниках», – отметила Светлана Трусенева.