Названа дата прощания с настоятелем римско-католической общины Калининградской области

Ежи Стецкевич. Фото: Facebook

Прощание с Ежи Стецкевичем, настоятелем римско-католического прихода Святого Адальберта в Калининграде, состоится на территории Костела Святого Адальберта (ул. Александра Невского, 78-в) в среду, 16 декабря, в 12:00.

Как стало известно «Комсомолке», Отец Ежи будет похоронен в Калининграде, но на каком кладбище, еще не определено.

В ночь на воскресенье не стало Ежи Стецкевича - настоятеля римско-католического прихода Святого Адальберта в Калининграде. Отцу Ежи было 66 лет. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

«Отец Ежи начал возрождение католической церкви в Калининградской области, он долгие годы служил здесь, можно сказать, он был «католическим апостолом» этого региона. Нет ни одного города, городка, села, где не побывал бы отец Ежи», - написал в Фейсбуке епископ Павел Пецци.