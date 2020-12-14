Райффайзенбанк снижает льготную ставку по ипотеке до 6,09%

Предложение действительно для приобретения жилья на первичном рынке. При этом льготная ставка сохранится на весь срок кредитования.

- Иметь собственную квартиру — популярное желание любой семьи, особенно накануне Нового года. Мы рады помочь нашим клиентам осуществить свою мечту. В момент старта программы господдержки мы провели исследование и выяснили, что для 1/3 респондентов это в принципе первая возможность купить свое жилье. Почти 2/3 потенциальных клиентов теперь могут приобрести квартиру просторнее, в престижном микрорайоне или с отделкой, — прокомментировал Константин Мурашкин, руководитель отдела продаж ипотечных кредитов макрорегиона «Запад» Райффайзенбанка.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей в других регионах страны.

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