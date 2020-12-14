Запись детей в первые классы в Калининграде перенесли с февраля на апрель

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Прием заявлений в первые классы школ Калининграда начнется 1 апреля 2021 года и завершится 30 июня. Об этом говорится на сайте комитета по образованию администрации Калининграда.

- Также с 1 апреля 2021 года на едином портале государственных услуг начнется подача заявлений в первые классы новой школы №58, расположенной на улице Артиллерийской, где в 2021-2022 учебном году запланировано открытие пяти первых классов, в которых будет обучаться 130 школьников, - рассказали в комитете.

Прием заявлений в первый класс для детей, не зарегистрированных на закрепленных территориях, на свободные места начнется с 6 июля 2021 года и завершится не позднее 5 сентября - до момента заполнения свободных мест.

Получить дополнительную информацию по приему детей в школу и наличию свободных мест в общеобразовательных учреждениях города Калининграда можно в комитете по образованию по телефонам «горячей линии»: 8 (4012) 92-40-28, 92-40-48.

Добавим, в прошлом году прием документов от родителей будущих первоклассников начался 1 февраля.