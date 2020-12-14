Житель Славска ударил ножом работодателя, недовольного качеством работы

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В Славске конфликт между работодателем и работником завершился уголовным делом. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

58-летний руководитель фермерского хозяйства высказал недовольство сотруднику по поводу качества его работы. Разозлившись, 30-летний мужчина схватил нож и ударил своего работодателя в живот, после чего скрылся.

Потерпевший самостоятельно вызвал себе скорую помощь и обратился в полицию. В отношении подозреваемого дознаватели возбудили уголовное дело статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.