В Калининграде директор компании скрыл от налоговой 23 млн рублей

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В Калининграде будут судить директора строительной компании, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, бизнесмен внес в налоговую декларацию ложные сведения, которые помогли ему уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 23 млн рублей.

Уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов» с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинградский районный суд для рассмотрения по существу.