Гимнаст из Калининграда завоевал золото Чемпионата Европы в Турции

Матвей Петров. Фото: Facebook

Спортивный гимнаст из Калининграда Матвей Петров, выступая за Албанию на Чемпионате Европы, завоевал золотую медаль. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь министерства спорта Калининградской области Дмитрий Иванов.

«Матвей Петров возобновил карьеру, получив предложение из Албании. 13 декабря 2020 в Турции наш мастер спорта международного класса стал первым воспитанником спортшколы олимпийского резерва №1, завоевавшим золото взрослого чемпионата Европы», - написал Дмитрий Иванов.

По его словам, специалисты отмечают, что комбинация на излюбленном коне у Матвея сейчас является сильнейшей в мире, что может принести подопечному Владимира Тихтмана желанную путевку на ближайшие Олимпийские игры.