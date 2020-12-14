Гимнаст из Калининграда завоевал золото Чемпионата Европы в Турции

Матвей Петров.
Фото: Facebook
Спортивный гимнаст из Калининграда Матвей Петров, выступая за Албанию на Чемпионате Европы, завоевал золотую медаль. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь министерства спорта Калининградской области Дмитрий Иванов.
«Матвей Петров возобновил карьеру, получив предложение из Албании. 13 декабря 2020 в Турции наш мастер спорта международного класса стал первым воспитанником спортшколы олимпийского резерва №1, завоевавшим золото взрослого чемпионата Европы», - написал Дмитрий Иванов.
По его словам, специалисты отмечают, что комбинация на излюбленном коне у Матвея сейчас является сильнейшей в мире, что может принести подопечному Владимира Тихтмана желанную путевку на ближайшие Олимпийские игры.