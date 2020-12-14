Минздрав Калининградской области открыл горячую линию психологической помощи

Воспользоваться горячей линией могут жители Калининградской области, которым требуется профессиональная помощь психологов.

- В нынешней эпидемиологической ситуации, связанной c распространением COVID-19, стресс может быть связан с болезнью близких и родных, утратой членов семьи, конфликтами, потерей работы и так далее. И человек не всегда способен самостоятельно справиться с эмоциональным напряжением, - объясняют в минздраве.

Экстренная психологическая помощь по телефону может понадобиться тем, чьи родственники в настоящее время болеют вирусными заболеваниями, включая COVID-19; людям, которые перенесли утрату близкого человека или столкнувшиеся с горем, и которые в силу обстоятельств не понимают, как жить дальше; пациентам, которым впервые в жизни был установлен диагноз хронического заболевания и им необходимо полностью изменить образ жизни и многим другим

Телефон горячей линии - 122, добавочный 3.