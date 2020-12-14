Полиция разыскивает калининградца, который украл в магазине два пуховика на 18 тысяч рублей

ОМВД России по Центральному району Калининграда устанавливает личность неизвестного мужчины, который похитил из магазина спортивных товаров на улице Театральной две мужских пуховых куртки. Общая стоимость похищенного - более 18 000 рублей.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 552-202, 550-098 (дежурная часть), 8-999-092-36-59, 8-999-092-36-65, 8-911-499-96-52 либо 02 (102 с мобильного).

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