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Полиция разыскивает калининградца, который украл в магазине два пуховика на 18 тысяч рублей

Николай Литвинов
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ОМВД России по Центральному району Калининграда устанавливает личность неизвестного мужчины, который похитил из магазина спортивных товаров на улице Театральной две мужских пуховых куртки. Общая стоимость похищенного - более 18 000 рублей.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 552-202, 550-098 (дежурная часть), 8-999-092-36-59, 8-999-092-36-65, 8-911-499-96-52 либо 02 (102 с мобильного).

Конфиденциальность гарантируется.