Бастрыкин поручил забрать в центральный аппарат СК дело о смерти калининградки, скончавшейся после лечения в больнице

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел в режиме видео-конференц-связи прием граждан. Как сообщает пресс-служба СКР, заявительница из Калининграда обратилась с жалобой на волокиту по уголовному делу о смерти ее матери.

В 2014 году женщина проходила в местной городской больнице профилактическое лечение, во время которого начались осложнения. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть калининградки наступила в результате гнойных осложнений и сепсиса. При этом экспертизы не установили прямой причинно-следственной связи между действиями медработников и смертью пациентки.

Нынешнее обращение к Александру Бастрыкину стало для заявительницы уже вторым. Уголовное дело, возбужденное еще в августе 2014 года по ч. 2 ст. 109 УК РФ неоднократно прекращалось, к уголовной ответственности никто не привлечен. Калининградка пожаловалась на длительность проведения судебно-медицинских экспертиз, отсутствие подозреваемых по уголовному делу. Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело для дальнейшего расследования в производство следователей центрального аппарата СК России. Кроме того, глава ведомства дал указание подключиться к расследованию дела сотрудникам Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) и Судебно-экспертного центра СК России. Глава СКР указал на необходимость назначения и проведения ряда судебно-медицинских экспертиз, выводы которых позволят установить все обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности.