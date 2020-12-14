Министерство соцполитики напоминает калининградцам об оформлении пособий на детей

Семьи с детьми от 3 до 7 лет имеют право на ежемесячную федеральную выплату в размере 5 502,50 рублей на ребенка.

- Обращаем внимание, что срок, на который назначается эта мера поддержки, зависит от даты обращения, - напоминают в министерстве соцполитики Калининградской области.

При подаче до 31 декабря 2020 года:

- Если ребенку исполнилось три года в течение 2020 года, пособие будет рассчитано и выплачено со дня достижения ребенком возраста до месяца подачи, с 2021 будет перечисляться ежемесячно;

- Если на январь 2020 года ребенку уже исполнилось три года, пособие будет рассчитано и выплачено с начала года по месяц обращения, далее будет перечисляться ежемесячно;

- Если в 2020 году вашему ребенку исполнилось восемь лет, пособие будет рассчитано и выплачено с начала года по день достижения предельного возраста.

При подаче заявления после 31 декабря:

- Если на момент обращения не прошло 6 месяцев со дня достижения ребенком трех лет, пособие будет назначено со дня достижения ребенком данного возраста.

- Если на момент обращения прошло 6 месяцев со дня достижения ребенком возраста 3 лет, пособие будет назначено со дня обращения за назначением пособия. В этом случае пособие за предыдущий период не выплачивается.

Пособие назначается на год с месяца обращения. Повторно подавать документы нужно в том же месяце, в котором обращались изначально.