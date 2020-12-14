Зимние каникулы в школах Калининградской области продлили до 17 января

Региональный оперативный штаб принял решение изменить даты зимних каникул в школах Калининградской области. Из-за сложной ситуации с коронавирусом отдыхать ученики всех классов будут с 28 декабря по 17 января. На это же время полностью закрывается дополнительное образование, спортивные секции (за исключением тренировок спортсменов, входящих в сборную России). .

Детские сады уйдут на каникулы с 1 по 10 января включительно. С 28 по 31 декабря и с 11 по 17 января садики смогу работать с 50% нагрузкой, при этом места будут предоставляться детям, у которых работают оба родителя.

Колледжи и вузы проведут зимнюю сессию в дистанционной форме.