В оперштабе уточнили, какие магазины закроются с 28 декабря в Калининградской области

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На сегодняшнем заседании региональный оперативный штаб принял решение снова «закрутить гайки». Виной всему - тревожная ситуация с распространением коронавируса. В итоге было принято решение с 28 декабря по 17 января закрыть закрыть в Калининградской области все торговые центры и магазины.

- Работать смогут только аптеки, продовольственные магазины и магазины зоотоваров, - уточнили в оперативном штабе. - Непродовольственные магазины смогут работать в режиме доставки товаров.

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Новые меры были приняты на заседании штаба по контролю распространения новой коронавирусной инфекции. Ситуация в области остается сложной.

- Мы заранее принимаем все меры, чтобы у жителей региона было время подготовиться, построить свои планы на новогодние каникулы. Система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку в этот нелегкий период. Мы вынуждены принять такие серьезные меры, чтобы сберечь здоровье и сохранить сотни жизней жителей региона. В это время с особой строгостью будем следить за соблюдением организациями ограничений по работе, контролировать масочный режим в торговых объектах и на транспорте, – отметил губернатор Антон Алиханов. (подробности)