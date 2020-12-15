Страшные цифры: среди взрослых в Калининграде эпидпорог по ОРВИ превышен на 358%

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За неделю в Калининградской области зафиксировали 8880 случаев заболевания ОРВИ (плюс 7% по сравнению с прошлой неделей). Как сообщает пресс-служба правительства области, эпидемиологический порог превышен в на 34,6%. В Калининграде ситуация тревожнее: порог в целом превышен на 147%, а среди граждан старше 18 лет - аж на 358,7%. Ежедневно поступает около 2,8 тысяч вызовов врачей первичного звена и более 1,4 тысячи вызовов скорой медицинской помощи.

Продолжается рост заболеваемости внебольничными пневмониями – еще 1093 случая за прошлую неделю, каждый третий из них вызван коронавирусом.

- Коечный фонд для заболевших COVID-19 и пневмониями увеличен. Сейчас он составляет 2046 коек, из них занято 1827, в том числе коек для пациентов 1746, занята 1581. При необходимости будут развернуты дополнительные места, - отметил министр здравоохранения Александр Кравченко.

Завершается выдача лекарств, закупленных для пациентов с ОРВИ. Медикаменты продолжат предоставлять тем, кто лечит коронавирус в амбулаторных условиях. Так, например, за две недели было выдано 11 тысяч пачек умифеновира. Кроме того, из областного бюджета выделяются средства на закупку нового оборудования в медицинские организации.