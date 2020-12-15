Калининградку признали лучшим в России экспертом в сфере закупок

Заместитель начальника отдела закупок услуг государственного учреждения «Центр торгов» Ольга Праведникова стала победителем первого всероссийского конкурса независимой оценки квалификации «Лучший по профессии» в номинации «Эксперт в сфере закупок». Высоких результатов на конкурсе удалось достичь еще двум калининградским закупщикам: второе место – у Дмитрия Хамдамова, а Дмитрий Галкин стал призёром в номинации «Специалист в сфере закупок».

Соревнования проходили по номинациям «Специалист в сфере закупок», «Эксперт в сфере закупок» и включали 2 тура: теоретический (командный) и практический (индивидуальный). Ольга Праведникова стала не только одной из лучших в командном зачете, но и абсолютным победителем в индивидуальном этапе.

Как отметил руководитель Конкурсного агентства Калининградской области Леван Дараселия, независимая оценка квалификации позволяет выявить уровень качества профессионального образования и обучения специалистов в сфере закупок.

- Победа в федеральном конкурсе и результаты, полученные специалистами Конкурсного агентства и «Центра торгов» на региональном этапе, позволяют говорить о том, что этот уровень очень высока, – сказал Леван Дараселия.