Минсоц: Многодетные семьи за счет выплаты смогут приобрести земельный участок

Министерство социальной политики информирует, что с 5 декабря единовременную денежную выплату многодетным, состоящим на учете на бесплатный участок, можно использовать еще и на оплату земли. Речь в постановлении Правительства Калининградской области от 18.11.2020 № 834 речь идет об участках, приобретенных в нашем регионе по договору купли-продажи с рассрочкой платежа с видом разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.

По словам министра социальной политики Анжелики Майстер, это дополнительная возможность многим многодетным семьям решить проблемы с жильем, причем самостоятельно, получив на руки сертификат.

Для назначения выплаты на приобретение земельного участка многодетному гражданину нужно предоставить в Центр социальной поддержки населения или МФЦ документы, удостоверяющие личность заявителя (его супруги), свидетельство о браке, согласие на обработку персональных данных, договор купли-продажи земельного участка, заключенный заявителем или его супругой не ранее даты вступления в силу настоящего постановления и прошедшему государственную регистрацию в установленном порядке.

Подробности - по телефону справочного социального Центра 8-800-201-39-00, добавочный – «3».