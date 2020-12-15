В январе откроются прямые авиарейсы из Калининграда в Курск

Как сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво», с 5 января 2021 года авиакомпания «РусЛайн» планирует приступить к выполнению прямых рейсов из Калининграда в Курск. Вылеты будут осуществляться один раз в неделю по вторникам на воздушных судах Bombardier CRJ 100 в компоновке 50 пассажирских кресел.

Вылет из Калининграда – в 13:25, прибытие в аэропорт Курска – в 16:25. Вылет из Курска – в 11:40, прилет в аэропорт «Храброво» - в 12:40. Время в пути составит 2 часа. Для всех аэропортов время вылета/прилета указано местное.

Продажа билетов уже открыта. Рейсы включены в зимнее расписание аэропорта «Храброво», которое будет действовать до 23 марта 2021 года.