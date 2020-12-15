В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах во вторник нет света и воды

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде во вторник, 15 января, в течение дня не будет электричества в домах на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В Ленинградском районе электричество отключено до 17 часов на ул. Чехова 3, 5, 5а, 8-14, 9, 13, 13а, 19-33, 29а.
В Центральном районе до 18 часовсвет отключен по адресам:
ул. Мл. лейт. Родителева с 5-го по 31-й и с 4-го по 22-й дом
ул. Чекистов с 38-го по 46-й и в доме 49
ул. Красная 77-95, 88, 90, 104-130, 105 (д/сад № 47), 107
ул. Вернадского 1-3
ул. Щорса 18.
Холодное водоснабжение до 15 часов прекращено в Центральном районе на пр-те Мира 24, 26 (зоопарк) и в Московском районе на ул. Серпуховской 26 (д/сад № 19).
До 21 часа вода отключена в Ленинградском районе на ул. Островского 13, 14.