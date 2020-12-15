В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах во вторник нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде во вторник, 15 января, в течение дня не будет электричества в домах на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Ленинградском районе электричество отключено до 17 часов на ул. Чехова 3, 5, 5а, 8-14, 9, 13, 13а, 19-33, 29а.

В Центральном районе до 18 часовсвет отключен по адресам:

ул. Мл. лейт. Родителева с 5-го по 31-й и с 4-го по 22-й дом

ул. Чекистов с 38-го по 46-й и в доме 49

ул. Красная 77-95, 88, 90, 104-130, 105 (д/сад № 47), 107

ул. Вернадского 1-3

ул. Щорса 18.

Холодное водоснабжение до 15 часов прекращено в Центральном районе на пр-те Мира 24, 26 (зоопарк) и в Московском районе на ул. Серпуховской 26 (д/сад № 19).

До 21 часа вода отключена в Ленинградском районе на ул. Островского 13, 14.