21 школьник, 16 педагогов: Кто в Калининграде за сутки подхватил коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области за сутки было выявлено 200 новых случаев коронавируса. В структуре заболевания 148 случаев ОРВИ, 52 случая пневмонии. Также за сутки от COVID-19 умерло три человека.

Среди заболевших:

- 37 пенсионеров;

- 15 медицинских работников;

- 6 работающих на промышленных предприятиях;

- 16 сотрудников образовательных учреждений;

- 7 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 6 работников торговли и общественного питания;

- 2 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;

- 4 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- работник с/х предприятия;

- сотрудник банка;

- сотрудник учреждения культуры и досуга;

- 2 сотрудника банков;

- 5 сотрудников охранных предприятий;

- 57 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 21 учащийся (школы 38, 56, 15, Лицей 49, Лицей 23, АПКМК Калининград, Полесская СОШ, Гимназия 7, Лицей 1 Балтийск, СОШ 1 Светлый, СОШ Зеленоградская, СОШ 4, Лицей 7, Гимназия 2 Черняховск, СОШ 1 Гусев, Нестеровская СОШ);

- 4 воспитанника д/с 122, 7 Калининград, д/с 6 Балтийск, д/с 7 Черняховск;

- 2 студента (Озерский техникум, МФЮА);

- 13 неработающих.