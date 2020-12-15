21 школьник, 16 педагогов: Кто в Калининграде за сутки подхватил коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининградской области за сутки было выявлено 200 новых случаев коронавируса. В структуре заболевания 148 случаев ОРВИ, 52 случая пневмонии. Также за сутки от COVID-19 умерло три человека.
Среди заболевших:
- 37 пенсионеров;
- 15 медицинских работников;
- 6 работающих на промышленных предприятиях;
- 16 сотрудников образовательных учреждений;
- 7 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 6 работников торговли и общественного питания;
- 2 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;
- 4 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- работник с/х предприятия;
- сотрудник банка;
- сотрудник учреждения культуры и досуга;
- 2 сотрудника банков;
- 5 сотрудников охранных предприятий;
- 57 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 21 учащийся (школы 38, 56, 15, Лицей 49, Лицей 23, АПКМК Калининград, Полесская СОШ, Гимназия 7, Лицей 1 Балтийск, СОШ 1 Светлый, СОШ Зеленоградская, СОШ 4, Лицей 7, Гимназия 2 Черняховск, СОШ 1 Гусев, Нестеровская СОШ);
- 4 воспитанника д/с 122, 7 Калининград, д/с 6 Балтийск, д/с 7 Черняховск;
- 2 студента (Озерский техникум, МФЮА);
- 13 неработающих.