Калининградец устроил дебош в магазине после отказа продать ему алкоголь

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который устроил дебош в супермаркете. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Инцидент произошел на улице Нарвской. 51-летнему мужчине отказались продавать алкоголь в вечернее время, что очень не понравилось ему. Злоумышленник начал вести себя агрессивно и оскорблять окружающих и персонал.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали буйного любителя выпить и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.