Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Архив "КП"
В Калининградской области за сутки было выявлено 20 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 18-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 88 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 11
Багратионовский городской округ - 5
Озерский городской округ - 2
Балтийский городской округ – 12
Гвардейский городской округ – 9
Полесский городской округ - 2
Гурьевский городской округ – 11
Правдинский городской округ - 3
Светловский городской округ –4
Зеленоградский городской округ – 9
Светлогорский городской округ - 1
Славский городской округ – 2
Краснознаменский городской округ – 1
Ладушкинский городской округ - 1
Советский городской округ – 10
Черняховский городской округ – 13
Неманский городской округ - 6