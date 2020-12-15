Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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В Калининградской области за сутки было выявлено 20 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 18-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 88 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 11

Багратионовский городской округ - 5

Озерский городской округ - 2

Балтийский городской округ – 12

Гвардейский городской округ – 9

Полесский городской округ - 2

Гурьевский городской округ – 11

Правдинский городской округ - 3

Светловский городской округ –4

Зеленоградский городской округ – 9

Светлогорский городской округ - 1

Славский городской округ – 2

Краснознаменский городской округ – 1

Ладушкинский городской округ - 1

Советский городской округ – 10

Черняховский городской округ – 13

Неманский городской округ - 6