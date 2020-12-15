Оперштаб объяснил резкое снижение числа тестов на COVID-19 в Калининграде

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининградской области за сутки на COVID-19 было обследовано всего 659 человек. Так, по состоянию на понедельник, 14 декабря, в регионе обследовали 408 828 человек, на 15 декабря – 409 487 человек. Хотя ранее проверяли от 3 до 4 тысяч человек в сутки.

В оперативном штабе «Комсомолке» сообщили, что одна из лабораторий, которая проводит достаточно большое число тестов, была закрыта на проведение дезинфекционных мероприятий. «Еще несколько, в основном ведомственных, не выполняли проведение тестов», - добавили в оперштабе.

Напомним, за сутки в области было выявлено 200 новых случаев коронавируса.