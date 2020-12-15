Будут изменения: Алиханов заявил, что власти пересмотрят список новых ограничений

. Фото: Александр Подгорчук

Опубликованный во вторник список ограничений, которые должны вступить в силу в Калининградской области 28 декабря, подвергнется серьезным правкам. Об этом в комментариях на своей странице в Инстаграме сообщил губернатор Антон Алиханов.

- Подождите документов официальных, проект постановления сегодня будет опубликован, он существенно отличается от распространенной информации, - написал Алиханов.

Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков уточнил, что некоторые анонсированные меры могут смягчить, а предварительная публикация списка была нужна, чтобы подготовить бизнес-сообщество и жителей к возможным ограничениям.

- Список должен пройти согласование с профильными ведомствами правительства. Некоторые предложения необходимо обязательно согласовать в федеральных министерствах. После всех процедур часть мер могут смягчить. После формирования окончательного списка проект постановления будет опубликован на сайте правительства области, — рассказал Лысков порталу klops.ru.