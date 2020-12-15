В Янтарном снесли незаконные постройки на берегу моря

. Фото: Служба судебных приставов

В Янтарном на берегу моря снесли несколько гаражей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Компания взяла в аренду у администрации прибрежный участок и незаконно возвела там несколько построек. Суд признал постройки незаконными и обязал арендатора снести их, участок вернуть муниципалитету, а договор аренды признать недействительным.

Однако арендатор не спешил исполнить решение суда, что компанию оштрафовали на 150 тысяч рублей. Также компании придется оплатить работы по демонтажу построек силами сторонней организации, добавили в пресс-службе судебных приставов.