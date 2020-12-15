Борец греко-римского стиля из Калининграда выиграл личный Кубок мира

. Фото: Правительство Калининградской области

В Белграде проходит Кубок мира, на котором уже успел отличиться калининградец Муса Евлоев, двукратный чемпион мира. Максимального результата он добился в составе сборной России

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наш земляк подтвердил статус фаворита «классического» дивизиона борцов массой до 97 кг. Муса победил в пяти поединках.

«Уже в квалификации одолев главного соперника, трижды чемпиона мира, пятикратного чемпиона Европы и олимпийского чемпиона Артура Алексаняна со счетом 5:3. Далее россиянин прошёл представителей Швейцарии, Болгарии и Ирана. В финале он победил Алекса Шоке из Венгрии со счетом 3:0.», - отметили в минспорта.

Всего в соревнованиях в Белграде участвуют более 500 лучших представителей борцовских школ вольного, греко-римского и женского стиля из 51 страны мира.