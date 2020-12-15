Калининградский орнитолог рассказала, чем подкармливать зимующих птиц

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Птиц нужно подкармливать зимой, но нельзя им давать хлеб и другую человеческую пищу. Об этом рассказала биолог БФУ им. И. Канта, орнитолог Юлия Гришанова.

- Однозначно нельзя кормить хлебом, корками, печеньем и прочей человеческой едой, которая для птиц не полезна. Тоже самое касается и пшена — оно очень быстро прогоркает в кормушках и становится очень вредным для птиц, - говорит эксперт.

Зато можно подвешивать несоленое сало, желательно в густых кустах, чтобы его не сорвали врановые. Помимо сала можно кормить несолеными и не жареными семечками.

Также орнитолог добавила, что зимой на прудах остается много уток и лебедей.

- Их хлебом кормить не нужно, можно купить пакетик овсяных хлопьев. А еще лучше — подкармливать комбикормом, - говорит Юлия Гришанова.

Зимовать в Калининградской области остаются синицы и дрозды, зеленушки, снегири и чижи, а также врановые и чайковые.