Хамство кондукторов в Калининграде объяснили кадровыми проблемами

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Жительница Калининграда обратилась через Инстаграм к губернатору региона Антону Алиханову и рассказала, что ее внука высадили из троллейбуса №7, потому что у него не было справки.

«Почему кондукторы в троллейбусе высаживают и оскорбляют детей? Мой внук забыл дома справку, а чтоб оплатить взрослый билет у него не хватило 2 рубля, и его высадили. Неужели не видно, что он школьник? Что за жестокость?», – написала калининградка.

Губернатор не успел ответить взволнованной даме, за него это сделали сотрудники мэрии города. Писали они с официального аккаунта администрации Калининграда.

«К сожалению, кадровая проблема с кондукторами в Калининграде очень острая, и, несмотря на строгие инструктажи и дисциплинарные меры, время от времени они позволяют себе проявление хамства и бездушия», - прокомментировали в мэрии.

Тут же пояснили, что «кондуктор спрашивает справку не для того, чтобы подтвердить возраст ребенка, а чтобы убедиться, что он обучающийся в школе Калининграда, так как компенсация льготного проезда перевозчику идет из бюджета города».

Сотрудники мэрии предлагают в подобных случаях запоминать время инцидента и остановку, на которой выкидывают ребенка. С тем, чтобы «к конкретному виновнику можно было применить меры».