В Калининградской области завершили строительство крупнейшего в России автомобильного пункта пропуска

. Фото: Правительство Калининградской области

Автомобильный пункт пропуска Дубки, строительство которого завершили в Калининградской области у границы с Литвой, стал самым большим в России по количеству полос движения транспорта (их 49) и одним из самых крупных по площади (23,5 гектара).

Как сообщает пресс-служба областного правительства, пропускная способность объекта составляет 4 тыс транспортных средств и 15,5 тыс человек в сутки. Накопительные стоянки вмещают два автобуса, до 20 единиц грузового и до 25 единиц легкового транспорта.

Приступить к работе на новом объекте сотрудники государственных контрольных органов смогут после подтверждения готовности открыть новое направление на литовской стороне.

Как отметил зампредседателя правительства региона Илья Баринов, новый объект позволит разгрузить соседние пункты пропуска Советск и Чернышевское, избавить Советск от большегрузного трафика и приступить к капремонту моста Королевы Луизы.