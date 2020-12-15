В Калининграде собирают деньги на корсет для больной девочки

Анфиса Трубицына. Фото: Фонд "Берег надежды"

Благотворительный фонд «Берег Надежды» объявил о сборе средств для помощи Анфисе Трубицыной, сестре давней подопечной фонда Полины Трубицыной, страдающей от тяжелой формы сколиоза.

«К сожалению, коварное заболевание, из-за которого жизнь Полины превратилась в постоянную борьбу за здоровье, не обошло стороной и ее младшую сестренку. В этом году в Санкт-Петербурге в клинике «Сколиолоджик» девочке изготовили корсет, который поможет ей избежать тяжелых последствий заболевания», - говорят в фонде.

Проблемы у девочки начались несколько лет назад после падения с турника.

Деньги, а это 78 тысяч рублей, собирают на изготовление корсета, проезд к месту лечения и обратно и проживание рядом с местом лечения.

Девочка учится в 5 классе. Она — четвертый ребёнок в семье Трубицыных. Мама растит ее одна.