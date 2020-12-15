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В Калининграде наркоторговец, скрываясь от полиции, сбил сотрудника МВД

Злоумышленника будут судить
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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В Калининграде перед судом предстанет 32-летний мужчина, которого обвиняют в незаконном сбыте наркотиков и применении насилия, в отношении представителя власти.

Как сообщает пресс-служба регионального СКР, по версии следствия, еще в мае обвиняемый в Калининграде продал своему знакомому 0,57 гр амфетамина. Незаконный сбыт осуществлялся под контролем сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД РФ.

Пытаясь скрыться на авто от полицейских, наркоторговец, как предполагают следователи, умышленно совершил наезд на оперативного сотрудника УНК регионального управления МВД.

Криминал