Алиханов – о тестировании приезжающих в Калининград: Этот вопрос обсудим

. Фото: Александр КАТЕРУША

Власти рассказали, какие ограничения введут в Калининградской области с конца декабря. Вечером во вторник, 15 декабря, был опубликован новый проект ограничительных мер, которые планируются в регионе.

Пользователи соцсетей тут же принялись обсуждать нововведения.

В частности, одна из подписчиц в Инстаграме губернатора Антона Алиханова предложила полностью закрыть аэропорт и въезд в Калининградскую область.

«Или требовать ПЦР тест! Нас на локдаун, а заразных в город и «Добро пожаловать!»? В чем смысл ваших ограничений?», - возмутилась калининградка.

«Этот вопрос тоже обсудим, но его эффективность не велика, у нас нет обсерваторов, а возвращать людей обратно невозможно в силу законодательства», - ответил губернатор.