В Черняховске сгорел дом на пять семей

Фото с места пожара. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Черняховске пожар случился на улице Бакинской. В одноэтажном довоенной постройки доме на 5 семей горела крыша. Пожарным пришлось разобрать кровлю на площади 10 квадратных метров Кроме того, у кирпичной пристройки к дому сгорело 30 квадратных метров кровли. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области.

Обошлось без пострадавших. В ликвидации пожара участвовали расчеты двух местных пожарно-спасательных частей и в/ч 30866 Балтфлота города Черняховска.