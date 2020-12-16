Строительство нового корпуса школы № 50 в Калининграде начнется весной 2021 года

. Фото: мэрия Калининграда

В марте-апреле 2021 года панируют начать строительство дополнительного корпуса школы № 50 на Каштановой аллее в Калининграде. Как сообщается на сайте мэрии города, накануне было получено положительное заключение госэкспертизы по проекту строительства нового здания.

Как сказал председатель КТРиС Артур Крупин, в 2022 году в планах завершить строительно-монтажные работы и ввести объект в эксплуатацию.

Новый корпус школы № 50, ориентированный на начальные классы, будет состоять из трех этажей, рассчитан на 900 человек.

В здании, помимо учебных классов, запроектированы кабинеты иностранного языка, информатики, два спортзала, актовый зал на 400 человек, хореографический зал, современный пищеблок со столовой на 480 мест, медблок и т.д.

Помещения корпуса спроектированы с учетом обучения в школе детей-инвалидов.

Будущее здание спроектировано за счет средств городского бюджета. Строить корпус планируется при софинансировании из бюджетов всех трех уровней по нацпроекту «Образование».