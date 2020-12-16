В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в среду нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в среду, 16 декабря, в течение дня не будет электричества в домах на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 13.00 до 17.00 свет будет отключен на ул. Чапаева 12а,25,27, ул. Огарёва 33б,38, пер. Каштановый 4а.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 10.00 до 15.00 -

ул. А. Невского 120

ул. Клиническая 81(родильный дом №1),

с 09.00 до 17.00 –

ул. Трибуца 37,

Московский пр-кт 76.

Отопления нет на ул. Горбунова 1-3,2-6, ул. Беланова 99,101,105.