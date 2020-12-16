В Калининграде за сутки сбили трех пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

За сутки в Калининграде под колеса автомобилей попали три пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Дзержинского водитель «Хендая» сбил 23-летнего пешехода на «зебре». В результате наезда пеший участник дорожного движения получила телесные повреждения.

На улице Куйбышева под колеса «Фиата» попал 25-летний пешеход, который переходил дорогу по «зебре». В результате ДТП пешеход получил травмы.

На улице Октябрьской водитель «Сузуки» сбил 20-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда мужчина получил телесные повреждения.