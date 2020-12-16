29 медиков, 6 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 198 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В структуре заболевания 150 случаев ОРВИ, 37 случаев пневмонии и 11 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 33 пенсионера;

- 29 медицинских работников;

- 9 работающих на промышленных предприятиях;

- 10 сотрудников образовательных учреждений;

- 14 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 4 работника торговли и общественного питания;

- 3 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;

- 5 сотрудников предприятий пищевой промышленности;

- 2 работника с/х предприятия;

- 5 сотрудников банков;

- сотрудник предприятий сферы услуг;

- сотрудник предприятия телекоммуникационных услуг;

- сотрудник охранного предприятия

- 49 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 6 учащихся ( Гимназия 40, училище олимпийского резерва Калининград, СОШ Зеленоградская, Гимназия Гурьевска);

- 3 студента (Гусевский политехнический техникум, КГТУ, КИТИС);

- 23 неработающих.