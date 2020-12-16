29 медиков, 6 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 198 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
В структуре заболевания 150 случаев ОРВИ, 37 случаев пневмонии и 11 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 33 пенсионера;
- 29 медицинских работников;
- 9 работающих на промышленных предприятиях;
- 10 сотрудников образовательных учреждений;
- 14 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 4 работника торговли и общественного питания;
- 3 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;
- 5 сотрудников предприятий пищевой промышленности;
- 2 работника с/х предприятия;
- 5 сотрудников банков;
- сотрудник предприятий сферы услуг;
- сотрудник предприятия телекоммуникационных услуг;
- сотрудник охранного предприятия
- 49 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 6 учащихся ( Гимназия 40, училище олимпийского резерва Калининград, СОШ Зеленоградская, Гимназия Гурьевска);
- 3 студента (Гусевский политехнический техникум, КГТУ, КИТИС);
- 23 неработающих.