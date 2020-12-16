В Калининграде ищут волонтеров для проведения телефонных опросов

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области объявило о наборе на работу волонтеров.

«В период сохраняющихся рисков распространения COVID-19 Управление Роспотребнадзора и региональный Центр гигиены и эпидемиологии приглашают неравнодушных калининградцев стать нашими волонтерами», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что требуются коммуникабельные жители Калининградской области с навыками работы на компьютере для проведения телефонных опросов.

Справки по тел. 8 (4012) 53-81-45, 46-76-04.