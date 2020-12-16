В Калининград в новогодние праздники пустят дополнительные рейсы из Москвы, Воронежа и Казани

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В калининградском аэропорту «Храброво» запланированы дополнительные рейсы в период новогодних и рождественских каникул. Как сообщает пресс-служба «Храброво», только на московском направлении количество рейсов на увеличится до 20 в день. Дополнительные рейсы в столицу запланированы у авиакомпаний «S7» («Сибирь»), «Якутия», «Smartavia».

При этом «РусЛайн» выполнит дополнительные рейсы Калининград – Воронеж. Полеты запланированы на 29 декабря, 01, 06, 08 января. В обратном направлении из Воронежа в Калининград рейсы будут осуществляться 30 декабря, 02, 06, 09 января.

Запланированы и дополнительные рейсы в Краснодар, Минеральные Воды, Казань, Екатеринбург.