Низкое качество строительства и действия вандалов: опубликован отчет о состоянии Дома Советов

. Фото: Александр КАТЕРУША

Отчет о состоянии Дома советов опубликовала Корпорация развития Калининградской области. Само обследование здания проводили специалисты проведенного Научно-исследовательского центра «Строительство».

Эксперты указывают, что строительные конструкции имеют множественные дефекты и повреждения, снижающие их несущую способность. Кроме того, обнаружены аварийные элементы.

- В существующем виде здание непригодно для дальнейшей безопасной эксплуатации и не отвечает требованиям законодательства о механической и пожарной безопасности, – отмечается в отчете.

Основными причинами плачевного состояния Дома Советов специалисты назвали низкое качество строительно-монтажных работ и примененных строительных изделий. Серьезно повлияло и отсутствие консервации и, как следствие, "длительные климатические воздействия на строительные конструкции в условиях морского климата". Кроме того, на состоянии здания отразились вандальные действия и попытки проведения работ по реконструкции с нарушением требований строительных норм.

Напомним, региональные власти уже анонсировали масштабную реконструкцию Дома Советов, которая предполагает его полную разборку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дом Советов пустят на сувениры, а замка в Калининграде не будет никогда

Решение по Дому Советов в Калининграде принято и, кажется, обжалованию уже не подлежит. Советское здание разберут до основания, чтобы на его месте построить что-то новое. Во время высадки платановой аллеи возле здания-недостроя Антон Алиханов рассказал о планах подробнее и конкретно о том, как снесут Дом Советов. (подробности)