В Калининграде огласят приговор супругам, обвиняемым в госизмене

Антонина Зимина. Фото: Facebook

В Калининградском областном суде огласят приговор эксперту Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова Антонине Зиминой и ее мужу - бывшему юристу регионального минэкономики Константину Антонцу. Оба обвиняются в государственной измене, а точнее, передаче секретных сведений латвийской разведке.

Как сообщили "КП" в пресс-службе суда, оглашение приговора состоится 24 декабря.

По информации издания "Коммерсант", обвиняемым, находящимся в СИЗО около двух лет, грозят весьма серьезные сроки. Прокурор предложил отправить Зимину в колонию на 14 лет, Антонца - на 13. Своей вины супруги не признают.