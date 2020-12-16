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Общество

Калининградец угрожал расправой 17-летней соседке

Теперь буйному соседу грозит до двух лет лишения свободы.
Виктор Сергеев
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На жителя Калининграда завели уголовное дело за угрозу убийством. Мужчина угрожал соседке по коммунальной квартире, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД.

Девушка проживала со своей матерью и злоумышленником в коммунальной квартире. Между несовершеннолетней и мужчиной возник конфликт на бытовой почве.

«В ходе ссоры злоумышленник схватил арматуру и стал угрожать убийством. Испугавшись, девушка выбежала на улицу и вызвала полицию», - отметили в пресс-службе УМВД.

Теперь буйному соседу грозит до двух лет лишения свободы.