Калининградец угрожал расправой 17-летней соседке

На жителя Калининграда завели уголовное дело за угрозу убийством. Мужчина угрожал соседке по коммунальной квартире, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД.

Девушка проживала со своей матерью и злоумышленником в коммунальной квартире. Между несовершеннолетней и мужчиной возник конфликт на бытовой почве.

«В ходе ссоры злоумышленник схватил арматуру и стал угрожать убийством. Испугавшись, девушка выбежала на улицу и вызвала полицию», - отметили в пресс-службе УМВД.

Теперь буйному соседу грозит до двух лет лишения свободы.