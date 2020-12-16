Калининградская команда по акробатическому рок-н-роллу завоевала три медали первенства России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Нижегородской области прошел национальный чемпионат и первенство 2020 года по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги. На базе спорткомплекса «Нагорный» выступили 1 270 представителей 80 клубов и спортшкол из 25 регионов РФ.

Калининградская команда отличилась в соревновании дуэтов не старше 15 и не старше 18 лет.

Золото и серебро сразу в двух юношеских дивизионах оформили одни из самых перспективных танцоров акробатического рок-н-ролла Арина Глебова и Максим Багдасарян. Выступление принесло калининградцам первое место из 54 возможных в дисциплине «А-класс микст» и второе место из 65 пар в категории «B-класс микст».

Среди 37 пар юниоров и юниорок категории «А-класс микст» вице-чемпионами стали Артём Сухоносов и Эвелина Супрягина. Положительным признан и результат воспитанников Людмилы Радченко – впервые вышли в финал и стали пятыми среди сверстников не старше 18 лет Иван Вовниченко и Анфиса Борисова.