Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Калининградец с 30-сантиметровым ножом оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии

Злоумышленник задержан и доставлен в полицию
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий
.

.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде наряд вневедомственной охраны задержал буйного прохожего. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

На улице Черняховского сотрудники группы задержания обратили внимание на агрессивного мужчину, который бросался на прохожих. Пьяный горожанин попытался скрыться и при задержании достал 30-сантиметровый нож.

Применив силу и спецсредства, росгвардейцы скрутили дебошира и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.