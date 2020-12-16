Калининградец с 30-сантиметровым ножом оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии

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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
В Калининграде наряд вневедомственной охраны задержал буйного прохожего. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
На улице Черняховского сотрудники группы задержания обратили внимание на агрессивного мужчину, который бросался на прохожих. Пьяный горожанин попытался скрыться и при задержании достал 30-сантиметровый нож.
Применив силу и спецсредства, росгвардейцы скрутили дебошира и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.