Роспотребнадзор сообщил, в каких городах Калининградской области за сутки выявили коронавирус

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В Калининградской области за сутки было выявлено 198 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 13-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 139 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 8

Балтийский городской округ – 8

Пионерский городской округ - 2

Полесский городской округ - 1

Гурьевский городской округ – 12

Светловский городской округ –4

Гусевский городской округ - 7

Зеленоградский городской округ – 4

Светлогорский городской округ - 2

Славский городской округ – 1

Советский городской округ – 5

Неманский городской округ - 5