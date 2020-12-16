Роспотребнадзор сообщил, в каких городах Калининградской области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Архив "КП"
В Калининградской области за сутки было выявлено 198 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 13-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 139 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 8
Балтийский городской округ – 8
Пионерский городской округ - 2
Полесский городской округ - 1
Гурьевский городской округ – 12
Светловский городской округ –4
Гусевский городской округ - 7
Зеленоградский городской округ – 4
Светлогорский городской округ - 2
Славский городской округ – 1
Советский городской округ – 5
Неманский городской округ - 5