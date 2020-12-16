Алиханов: Весь запас лекарств для ОРВИ передали «из рук в руки»

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В Калининградской области закончился запас лекарств для лечения ОРВИ, которые передали «из рук в руки». Теперь лекарства бесплатно получают только амбулаторные пациенты с COVID-19. Об этом в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов.

Глава региона отметил, что за неделю в Калининградской области зафиксировано 8880 случаев заболевания ОРВИ.

«Эпидпорог превышен в области на 34,6%, в Калининграде - на 147%, среди граждан старше 18 лет на 358,7%. За прошлую неделю зарегистрировано 1093 случая внебольничных пневмоний, из них одна треть с осложнением коронавирусной инфекцией», - добавил губернатор.