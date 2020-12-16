В Калининграде презентуют фильм про ледокол «Красин»

. Фото: Музей мирового океана

В Калининграде в четверг, 17 декабря, презентуют фильм о знаменитом ледоколе «Красин», который является филиалом Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге.

Презентация пройдет в Главном корпусе калининградского музея, однако на показ пустят только представителей СМИ и исторических обществ. Из-за коронавирусных ограничений гости музея пока не могут ознакомиться с картиной.

Как сообщает пресс-служба музея, съемки фильма «Дважды рожденный» велись в Архангельске, Санкт-Петербурге и Калининграде.

В Калининград по случаю премьеры приедет автор и режиссер фильма Григорий Ожегов (Санкт-Петербург).

После принятия на службу в 1917 году «Красин» был самым мощным в мире, покорял льды Арктики, потом пережил революцию и становление Советского Союза, принял участие в Великой Отечественной войне, в 1972 году перешел на службу морской арктической геологии. Ныне – музейный объект.