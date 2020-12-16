К «лысой» новогодней елке Гусева приколотили ветки

Гусевская елка до и после монтажа веток Фото: Администрация города Гусева

Главную новогоднюю елку города Гусева обсуждают уже не первый день. Дело в том, что установили ее на центральной площади практически лысой, что сильно расстроило горожан и развеселило комментаторов в соцсетях.

Правда, уже к среде 16 декабря ситуация была исправлена – «плешь» прикрыли еловыми лапами. Как сообщал «Комсомолке» сотрудник пресс-служба администрации Сергей Каюков, елка сейчас «как новенькая».

- Елку взяли в Роминтской пуще, стояла она на краю просеки, и энергетики планировали распилить ее на дрова, - говорит Каюков. – Можно сказать, теперь от нее двойная польза будет. Размах ветвей у елки был где-то 8 метров, и ее чисто физически невозможно было транспортировать. Прямо на месте самые большие ветви у нее аккуратно отпилили, а в Гусеве их вернули обратно.

По словам Каюкова, это самая большая елка за всю историю города.

- Точную высоту мы пока не замерили, - говорит он. – Изначально высота была 32 метра, однако комель не помещался и пришлось 4 метра отпилить. Также ее на два метра «утопили» в площадь. Но все равно это сегодня самая высокая живая новогодняя елка в Калининградской области. Глава города даже хочет рекорд зафиксировать.